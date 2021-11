Premium Het beste van De Telegraaf

Bibberen met Oranje-verdediger Matthijs de Ligt goed voor ontslag twee bondscoaches en clubtrainer

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt verlaat het veld na een rode kaart tijdens de EURO 2020-wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië. Het kostte bondscoach De Boer de kop Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Met Matthijs de Ligt heeft bondscoach Louis van Gaal tegen Noorwegen een prima vervanger achter de hand voor de geblesseerd afgehaakte Stefan de Vrij. De verdediger van Juventus heeft in Italië genoeg speelminuten in de benen hoewel hij zijn basisplaats bij Oranje is kwijtgeraakt sinds het team met twee in plaats van drie centrale verdedigers speelt. In Montenegro verving De Ligt zijn concurrent De Vrij al.