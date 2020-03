Contract Ledezma (PSV) tot medio 2022 verlengd

Richy Ledezma werd in december 2018 overgenomen van Real Monarchs, het reserveteam van MLS-club Real Salt Lake, en geldt sindsdien als een heel groot talent binnen PSV. De Amerikaans jeugdinternational, met Mexicaanse roots, speelt zijn wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin is de kleine spelmaker (1 meter 68) de man die de kansen creëert, al worden zijn passes niet al te vaak tot assist gepromoveerd bij de nummer 18 van de eerste divisie. In 25 duels dit seizoen gaf hij drie assists en maakte hij vier goals, wat stuk voor stuk pareltjes waren.

Ledezma moet de volgende speler zijn die zich vanuit Jong PSV definitief bij de eerste selectie voegt. De Amerikaan traint al een tijdje mee en mocht afgelopen winter mee op trainingskamp naar Qatar.

„Dat heeft mijn zelfvertrouwen doen groeien (het trainingskamp, red.)”, laat Ledezma weten op de clubsite van PSV. „Als ik nu risico’s neem in een wedstrijd, is dat met een ander gevoel. Mijn doel in de jaren die nu nog komen? Waar ik me al op verheugd sinds dag één: mijn debuut in het eerste elftal. Of ik er al dichtbij denk te zijn? Ik denk dat ik er heel dichtbij ben, ik train nu ook met het eerste elftal. Ik wacht op mijn kans om die te pakken. Ik ben klaar voor alles.”