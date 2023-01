Krankzinnige keeperswissel ’killt’ Kiwi’s: Oranje hockeyers dicht bij kwartfinale WK

Door de tweede groepszege kan de nog foutloze ploeg van Jeroen Delmee de kwartfinale nauwelijks meer ontgaan. Het zou het hockeywonder van de eeuw zijn als Oranje donderdag punten verspeeld tegen Chili, het kleinste duimpje van het zestienkoppige deelnemersveld.

Daarbij heeft de nummer twee van het vorige WK, dat ook in India werd gehouden, een veel beter doelsaldo dan de concurrenten die eigenlijk geen concurrenten zijn: Maleisië en Nieuw-Zeeland. Kortom: de Nederlanders hebben donderdag na de wedstrijd tegen Chili in Bhubaneswar zes dagen de tijd om zich voor te bereiden op de kwartfinale, waarin ze zomaar Argentinië, Japan óf Zuid-Korea kunnen treffen. Kortom: de weg naar de halve finale ligt wagenwijd open.

Droomstart

Het Nederlandse team kende een droomstart in Rourkela, waarbij het in de tweede minuut de hulp kreeg van Kane Russell. De Nieuw-Zeelandse verdediger dacht de bal even rustig breed te leggen, maar had Tjep Hoedemakers, toch niet de kleinste van het veld, volledig over het hoofd gezien. De blonde aanvaller speelde aanvoerder Thierry Brinkman vrij, die onberispelijk uithaalde: 1-0.

De liefdadigheid van de Black Sticks was nog lang niet ten einde, maar de manier waarop Nieuw-Zeeland de poort voor Oranje opende is zelden vertoond. Coach Greg Nicol besloot in een vlaag van verstandsverbijstering bij de krappe achterstand zijn keeper naar de kant te halen voor een extra veldspeler. In het eerste kwart welteverstaan.

Koen Bijen (L). Ⓒ EPA

Brinkman

Keepers worden wel vaker naar de kant gehaald, om op het veld een overtal te creëren. Een fenomeen dat afkomstig is uit het zaalhockey. Maar dat gebeurt meestal bij een achterstand in de laatste minuten van een wedstrijd, als er gescoord móét worden. Maar die noodzaak was er maandag in het eerste kwart bij lange na niet.

De opvallende wissel pakte volledig verkeerd uit voor de Kiwi’s. Want doelman Dixon had amper het veld verlaten, of Brinkman had al de 2-0 gemaakt, zijn 57e goal in het shirt van Oranje. De Bloemendaler werd overigens listig vrijgespeeld door Koen Bijen, maar het zal voor altijd wel een raadsel blijven waarom Nicol zijn doelman naar de kant haalde.

Stug volharden

Sterker: ook na de 2-0, terwijl er nog een paar minuten op de klok stonden in het eerste kwart, bleef Dixon buiten de lijnen. Nicol bleef volharden met zijn mislukte experiment. Dat had de definitieve genadeklap moeten opleveren, ware het niet dat Jip Janssen bij zijn eerste strafcorner vergat een variant te spelen. Dat was zonder doelman op de lijn met afstand de beste optie geweest. Nu werd zijn sleeppush gesmoord door de drie uitlopers.

Maar goed, de 3-0 kwam er snel in het tweede kwart. Eenmaal terug in het veld stond Dixon bij een pass van Jonas de Geus veel te ver voor zijn doel, waardoor Bijen de bal vanaf de kop van de cirkel binnen kon tikken. Normaal gesproken is het onmogelijk om vanaf zo’n afstand een keeper te verschalken, maar Dixon en zijn coach Nicol deden er maandagmiddag in het Birsa Munda Hockey Stadium alles aan om het Delmee en zijn mannen naar de zin te maken.

Guitige Delmee

Mooi was het commentaar van Delmee in de rust van de wedstrijd, waarin de coaches wordt gevraagd om hun licht te laten schijnen over de eerste helft. Met een veelzijdige guitige lach meldde de Nederlandse coach dat het een interessante helft was geweest. Want: „Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit meegemaakt dat een keeper al in het eerste kwart voor een veldspeler werd gewisseld.”

Delmee zal na afloop nog wel een puntje van kritiek hebben, omdat zijn volgelingen vooral in het derde en vierde kwart een paar gigantische kansen verprutsten. Maar zo gaat dat, als de wedstrijd al is gespeeld. Hoedemakers prikte overigens nog de 4-0 in de touwen, op aangeven van zijn Rotterdamse clubgenoot Thijs van Dam. De eindconclusie: Nederland zit goed in het toernooi. Delmee had zich geen betere start van het WK kunnen wensen.