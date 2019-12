Fans Feyenoord tóch welkom bij uitduel Porto

De Feyenoord-fans in het uitvak bij Young Boys Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Supporters van Feyenoord zijn aankomende donderdag toch welkom bij de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Europa League. Dat is de uitkomst van het beroep dat de Rotterdamse club had aangetekend tegen de straf van de UEFA.