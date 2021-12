Video: fans bestormen massaal het veld voor kampioensfeest Malmö FF

Malmö wist van te voren dat het genoeg had aan een punt, want het doelsaldo was veel beter dan dat van AIK. Een salonremise was het ondanks de 0-0 uitslag allerminst, want Halmstad hoopte zich onder directe degradatie uit te voetballen. Daardoor bleef het spannend tot in de 96e minuut, maar toen kwam het verlossende laatste fluitsignaal, waarna de fans razendsnel het veld bestormden.

Oud-Feyenoord en -sc Heerenveen-aanvaller Jon Dahl Tomasson is overigens de trainer van Malmö. Ook Lasse Nielsen (oud-NEC) en Niklas Moisander (oud-PEC Zwolle, AZ en Ajax) spelen daar.