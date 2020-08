’Operatie waarschijnlijk niet nodig voor Evenepoel’

Volgens ploegdokter Yvan Vanmol zal het 20-jarige wielertalent niets blijvends overhouden aan zijn val.

Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step meldde eerder zondag dat Evenepoel een goede nacht had gehad. „Zoals de situatie nu is, gaan we er vanuit dat een operatie niet nodig is, zei Vanmol tegen Sporza. „Maar we wachten op het advies van de chirurgen.”

Evenepoel viel bij een afdaling over een muurtje en in een ravijn. Reddingswerkers hielpen hem uit een benarde situatie en droegen hem met een brancard naar een ambulance. Het Belgische talent liep hierbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

Liggend vervoerd

Zijn ploeg laat weten dat ze er alles aan doen om Evenepoel zo snel mogelijk naar huis te brengen. „Hopelijk is dat in de komende 24 uur op veilige manier mogelijk.” Vanwege de aard van zijn verwondingen moet de wielrenner bij de vlucht naar België in een liggende positie vervoerd worden.

„Iedereen weet dat het seizoen voor hem voorbij is, maar ik denk dat hij wel op trainingskamp voor het nieuwe seizoen zal beginnen met een conditie zoals de andere renners, omdat hij al in oktober weer zal kunnen fietsen”, zegt de ploegarts. „Hij zal zeker zes weken rust nemen. Voor hij mag fietsen, zullen er twee maanden voorbij zijn gegaan.”