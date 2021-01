Griezmann en Messi gidsen Barça naar zege; Real begaat misstap bij laagvlieger

Messi scoorde woensdag ook al tweemaal in de gewonnen uitwedstrijd (2-3) tegen Athletic Bilbao. Barcelona vierde de derde competitiezege op rij in Granada. De ploeg van trainer Ronald Koeman klom naar de derde plaats van de ranglijst van La Liga, met vier punten minder dan koploper Atletico Madrid dat wel drie duels minder heeft gespeeld.

Rode kaart

Griezmann opende de score voor Barcelona. Messi maakte de 0-2 en 0-3. Dat waren zijn tiende en elfde competitietreffers. Vooral de 0-2 was een doelpunt om van te smullen. Griezman nam de laatste treffer voor zijn rekening. Koeman haalde Messi na ruim een uur naar de kant. Granada eindigde de wedstrijd met tien man, na een rode kaart voor Jesus Vallejo.

Frenkie de Jong en Sergiño Dest hadden weer een basisplaats. Sergio Busquets speelde zijn 600e wedstrijd voor Barcelona. Alleen Xavi (767 duels), Lionel Messi (752) en Andres Iniesta (674) droegen vaker het shirt van de Catalaanse club.

Koeman genoot van zijn Barcelona, dat af en toe deed denken aan oude tijden. „Maar we moeten wel nederig blijven. We moeten hard blijven werken en natuurlijk blijven winnen”, zei de coach, die Messi twee keer zag scoren en de Argentijn de doelpunten uitbundig zag vieren.

„Vanaf de eerste dag hier heb ik een goede verstandhouding met ’Leo’”, zei Koeman. „Hij heeft hard gewerkt om in vorm te komen, zoals veel spelers even geworsteld hebben met hun vorm. We zijn gewend dat hij altijd goed speelt en scoort. En als hij een paar duels niet scoort, dan zijn er mensen ontevreden over hem. Maar ik niet.”

Real glijdt uit over Osasuna

Real Madrid verloor in winterse omstandigheden punten bij Osasuna. De kampioen van Spanje bleef steken op een gelijkspel (0-0) tegen de nummer voorlaatst van La Liga.

Real blijft de nummer 2 van de ranglijst, met een achterstand van een punt op stadgenoot Atletico dat wel drie duels minder heeft gespeeld. FC Barcelona heeft nog drie punten minder dan Real.

Het sneeuwde en het vroor in Pamplona. De spelers van Real hadden het duidelijk niet naar hun zin, want de bezoekers kregen nauwelijks kansen. Doelpunten van Karim Benzema en Sergio Ramos werden afgekeurd omdat een grensrechter zag dat ze buitenspel stonden.

De reis van Real naar Osasuna verliep ook al niet zonder problemen. De ploeg vertrok vrijdag met veel vertraging richting Pamplona. De kampioen van Spanje stond uren stil op de startbaan van het hoofdstedelijke vliegveld Barajas Airport. Het toestel kon niet opstijgen vanwege een hevige sneeuwstorm die het openbare leven in Madrid even stillegde.

