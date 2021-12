Premium Het beste van De Telegraaf

Angst wordt werkelijkheid voor Van Gerwen Martijn Kleermaker de man op Nederlandse dartdag vol uitersten

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Debutant Martijn Kleermaker plaatst zich op sensationele wijze voor de vierde ronde van het WK darts ten koste van Joe Cullen. Voor Michael van Gerwen (inzet) zijn na zijn positieve coronatest de druiven zuur. Ⓒ BSR AGENCY

AMSTERDAM - De Nederlandse feestvreugde in Londen was gigantisch, nadat debutant Martijn Kleermaker op sensationele wijze Joe Cullen naar huis had gestuurd (4-3) op het WK darts. Kort daarna kwam het zo gevreesde nieuws naar buiten dat Michael van Gerwen positief had getest op het coronavirus, waardoor er een dikke streep ging door zijn WK. En dus werd het een dag vol uitersten voor de Nederlandse darters.