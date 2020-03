Trentin wil dat Tour, Vuelta en Giro krachten samenbundelen

Trentin, de Europees kampioen op de weg van 2018, stelt voor om te beginnen in Rome en dan via Madrid naar Parijs te rijden. Zo worden de Giro, Vuelta en Tour gebundeld. Vanwege het coronavirus is de Italiaanse etappekoers, die in mei zou moeten beginnen, al uitgesteld.

„Waarom zouden we dit jaar niet maar één grote ronde organiseren? Starten in Rome, door Madrid gaan en finishen in Parijs. Al de beste renners aan de start en een geweldige manier om iedereen te verenigen in een wielerkoers na deze vreselijke tijd”, schrijft Trentin op Twitter.

De 30-jarige Italiaan, die rijdt voor de CCC-ploeg, heeft zijn idee al verder vorm gegeven. De etappekoers moet uit 21 ritten bestaan: zeven in Italië, zeven in Spanje en zeven in Frankrijk. Tussendoor krijgen de renners in het plan van Trentin twee rustdagen. „En het belangrijkste: het is eenmalig, om allemaal opnieuw te beginnen. In 2021 doen we het weer zoals gebruikelijk.”

De Ronde van Italië zou begin mei starten in Boedapest, maar is tot nader order uitgesteld. De Tour de France, die op 27 juni in Nice moet beginnen, staat nog wel op de kalender. De Ronde van Spanje is half augustus, vlak na de Olympische Spelen die vermoedelijk worden uitgesteld.