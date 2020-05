Kim Clijsters: ’Als de US Open doorgaat, wil ik klaar staan’

Hoe zou het met Kim Clijsters (36) zijn? De meest besproken comeback uit de Belgische sportgeschiedenis werd begin maart na amper twee wedstrijden stilgelegd door de corona-catastrofe. Ondertussen is ze al een maand thuis in Opitter, hopende op betere tijden. „Als de US Open doorgaan, wil ik er klaar voor zijn.” In een gesprek met de Tennis Hall of Fame en met de VTM gaf ze een stand van zaken die ook door Het Nieuwsblad werd opgetekend.