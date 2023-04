Zwolle verkoopt duizenden seizoenkaarten bij ’after party-ontbijt’

Daar maakten in de eerste drie uur al zo’n 2000 supporters gebruik van. „Zwolle leeft”, concludeert de club op Twitter. Zwolse supporters kunnen online een seizoenkaart verlengen of kopen, maar ze konden dat zaterdagochtend ook op het stadion regelen. „Voor de vroege verlengers is er zelfs een after party-ontbijt”, aldus de club. Trainer Dick Schreuder en zijn spelers werden na middernacht bij terugkomst uit Almere opgewacht door honderden supporters in Zwolle. Bij het stadion volgde een spontane huldiging.

Heel wat clubs en ook de KNVB feliciteerden PEC Zwolle met de promotie naar de Eredivisie. FC Den Bosch refereerde daarbij nog even aan de nederlaag van maar liefst 13-0 die het begin vorige maand incasseerde in Zwolle. „Van harte! Hopelijk blijven jullie ook daar”, schreef de club op Twitter, in een reactie op het bericht van PEC Zwolle dat het terug is in de Eredivisie.

