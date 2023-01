Fans Groningen klaar met ’td’ Fledderus: ’Die aankopen gaan je niet beter maken’

De supportersvereniging stuurde op 9 januari een brief naar de raad van commissarissen, waarin voorzitter De Jonge zijn zorgen uitte over onder meer het aankoopbeleid, de stand op de ranglijst, uitlatingen in de media en de onrust bij medewerkers en spelersgroep. Het verzoek was om alle mogelijke kanalen in te schakelen met het oog op versterkingen én om na de transferdeadline het functioneren van Fledderus te evalueren. De brief werd zondag na de 3-2-nederlaag bij FC Volendam gepubliceerd.

„Maar ook al hadden we gewonnen, dan nog zouden we de brief hebben gepubliceerd”, zegt De Jonge een dag later tegen het ANP. „We hebben even gewacht na 9 januari. We hebben eerder ook al onze zorgen kenbaar gemaakt en eigenlijk verwachtte ik voor 1 januari al versterkingen. Nu zijn er vier nieuwe spelers gehaald, maar die gaan je ook niet direct beter maken omdat ze weinig hebben gespeeld. Het zijn bovendien centrale verdedigers en middenvelders, terwijl iedereen zegt dat we backs en aanvallers nodig hebben. Richting onze achterban kun je het ook niet maken om niet met een statement te komen.”

Ontvangstbevestiging

De Jonge heeft vooralsnog een summiere reactie ontvangen op zijn brief. „We kregen een ontvangstbevestiging met de mededeling dat ze hem op de volgende vergadering gaan bespreken. Maar wanneer die is weten wij ook niet. Wel deelden ze de zorgen over de huidige sportieve situatie”, aldus de voorzitter.

Op de vraag of Fledderus in zijn ogen kan aanblijven is De Jonge duidelijk. „Nee, door hem zijn we in deze situatie gekomen. Daarnaast spelen die andere zaken die in de brief staan. We kunnen niet wachten tot het einde van het seizoen om te zien of we ons handhaven. Op 1 februari begint al het proces richting het nieuwe seizoen. Het vertrouwen is op.”

Bekijk ook: Volendam duwt Groningen nog dieper in de put

Groningen staat op de laatste plaats met 12 punten uit negentien wedstrijden. Sinds de zege op PSV op 23 oktober pakte de ploeg slechts 1 punt uit acht competitiewedstrijden en werd in de KNVB-beker verloren van de amateurs van SV Spakenburg.