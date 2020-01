Volleybalsters zonder zieke Sloetjes zeker van halve finale OKT

Tijdens de achtkamp in Apeldoorn plaatsen de nummers één en twee van beide poules zich voor de halve finale op zaterdag. Gianni Caprara, de bondscoach van Nederland, wil niet gaan rekenen om een mogelijke tegenstander in de kruisfinales te kiezen. „Het is mijn taak om dit team te laten winnen en niet om tegenstanders te gaan ontwijken.”

Caprara weet ook dat de gang van zaken in de andere poule nog onvoorspelbaar is. Turkije en Duitsland zijn kansrijk voor een plek bij de laatste vier, maar ook België maakt een sterke indruk.

Maagproblemen Sloetjes

Bijzonder binnen de Nederlandse ploeg is de afwezigheid van Sloetjes, de steraanvalsters van de afgelopen jaren. Zij was dinsdag al niet fit en bleef met maagproblemen in het hotel achter. „Ik heb geen idee hoelang dit gaat duren”, zegt Caprara. „Maar met deze opstelling kunnen we ook goed spelen.”

Allrounder Floortje Meijners schoof door naar de positie van Sloetjes en Daalderop kreeg tegen Bulgarije een plek in de basis. De 21-jarige aanvalster werd met 19 punten de topscorer van de ploeg en maakte in de derde set een setpunt voor Bulgarije onschadelijk „Het maakt mij niet uit wie er speelt”, zegt Daalderop over de afwezigheid van Sloetjes. „Ik ben overal op voorbereid. Als we de Spelen maar halen.”