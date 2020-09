Bundesliga: Haaland weer trefzeker, pak slaag Werder

Uiteraard was de Noorse aanvalsleider Erling Haaland weer van grote waarde voor zijn ploeg. De 20-jarige spits, die begin dit jaar in Dortmund neerstreek en sindsdien volop scoort, bracht twee treffers op zijn naam. Haaland staat nu op vijftien doelpunten in zestien duels in de Bundesliga. Giovanni Reyna opende in de 35e minuut de score voor de thuisclub.

Landskampioen Bayern München startte vrijdag met een daverende zege van 8-0 op Schalke 04

Chong en Klaassen onderuit met Bremen

Tahith Chong had zich een beter debuut in de Bundesliga kunnen voorstellen. De 20- jarige Nederlander, die gehuurd wordt van Manchester United, ging met Werder Bremen keihard onderuit tegen Hertha BSC. Het werd 4-1 voor de bezoekers waar Deyovaisio Zeekfuik een paar minuten voor tijd in het veld kwam.

Tahith Chong maakte bij Werder Bremen zijn debuut in de Bundesliga. Ⓒ HH/ANP

Bij de rust leidden de bezoekers al met 2-0 dankzij treffers van Peter Pekarik en Dodi Lukebakio. Na de rust zorgde Matheus Cunha voor 0-3, waarna Davie Selke de achterstand even verkleinde. Invaller John Córdoba herstelde in de laatste minuut de marge van drie doelpunten.

Karim Rekik en Daishawn Redan bleven op de bank bij Hertha. Bij Werder stond Davy Klaassen aan de aftrap. Evenals debutant Chongwerd hij in de 64e minuut gewisseld.

Dost

Eintracht Frankfurt waar Bas Dost in basis begon, kwam in eiegen huis niet verder dan een teleurstellend gelijkspel. Tegen promovendus Arminia Bielefeld (met een basisplaats voor Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan) werd het 1-1. Na een uur spelen werd Dost naar de kant gehaald. In de eerste helft zag hij geel.

Hoffenheim won met 3-2 bij FC Köln. Andrej Kramaric was de gevierde man bij de bezoekers. De Kroaat scoorde drie keer. Zijn laatste treffer viel in de extra tijd. Joshua Brenet viel in de extra tijd in bij Hoffenheim, ploeggenoot Melayro Bogarde bleef op de bank.

Aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw was met FC Augsburg met 3-1 te sterk voor FC Union Berlin. Freiburg won met 3-2 bij het gepromoveerde VfB Stuttgart.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga