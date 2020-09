Bundesliga: Pak slaag Werder, Bas Dost met Eintracht gelijk

De 20- jarige Nederlander, die gehuurd wordt van Manchester United, ging met Werder Bremen keihard onderuit tegen Hertha BSC. Het werd 4-1 voor de bezoekers waar Deyovaisio Zeekfuik een paar minuten voor tijd in het veld kwam.

Karim Rekik en Daishawn Redan bleven op de bank bij Hertha. Bij Werder stond Davy Klaassen aan de aftrap.

Dost

Eintracht Frankfurt waar Bas Dost in basis begon, kwam in eiegen huis niet verder dan een teleurstellend gelijkspel. Tegen promovendus Arminia Bielefeld (met een basisplaats voor Mike van der Hoorn) werd het 1-1. Na een uur spelen werd Dost naar de kant gehaald. In de eerste helft zag hij geel.

