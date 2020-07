Verbijstering rond WK vierspannen

IJsbrand Chardon tijdens de vierspanwedstrijd in Exloo. Ⓒ Jacob Melissen

AMSTERDAM - Eerder deze week werd bekend dat er alsnog een wereldkampioenschap vierspannen wordt gehouden. Van 7 tot en met 11 oktober is het landgoed van de huidige, Australische wereldkampioen Boyd Exell in Valkenswaard het decor van het WK. Tot verbijstering van IJsbrand Chardon, de veertienvoudig wereldkampioen uit Nederland. „Dit is onverteerbaar: een WK in de achtertuin van de grootste concurrent”, stelt IJsbrand Chardon over de situatie rond het mondiale titeltoernooi.