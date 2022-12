Tweevoudig olympisch kampioen atletiek overleeft vliegtuigcrash

Naar verluidt zat de 34-jarige Keniaan in een toestel, dat op weg was van de Masai Games naar de hoofdstad Nairobi, toen het te maken kreeg met mechanische problemen. De piloot probeerde een noodlanding te maken, maar dat ging niet vlekkeloos. Op foto’s is te zien dat het vliegtuig bij de crash over de kop is geslagen.

In de krant Nation bevestigt een official van de Keniaase atletiekbond dat Rudisha in het ziekenhuis is geweest voor een controle, maar er werden daarbij geen verwondingen geconstateerd. Een aantal andere inzittenden moesten wel in het ziekenhuis verblijven om verzorgd te worden.

Man van Staal

De titel Man van Staal is stilaan wel van toepassing op Rudisha. Drie jaar geleden hield hij slechts „kleine verwondingen” over een heftig verkeersongeluk, waarbij zijn auto hard geraakt werd door een bus.