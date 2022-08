Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt alles anders na mogelijke overname? Vitesse in diepe crisis: hoop gevestigd op kwaliteitsinjectie

Door Jeroen Kapteijns

Thomas Letsch Ⓒ ANP/HH

door Jeroen Kapteijns - Na de slechtste seizoenstart sinds meer dan een halve eeuw is het crisis bij Vitesse. Boze supporters klonterden na de 4-0 thuisnederlaag tegen SC Heerenveen samen voor de deur van het Gelredome, waar de directie, trainer Thomas Letsch en aanvoerder Matus Bero met hen in conclaaf gingen. Door de leegloop van afgelopen zomer is Vitesse afgegleden van een subtopper, die zich vorig seizoen knap presenteerde in de Conference League, naar een ploeg die het niet kan bijbenen in de Eredivisie.