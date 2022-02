Vitali Klitschko, ex-bokser en huidig burgemeester van Kiev: ’Ik zal vechten’

„We hebben geen exacte cijfers, maar we weten dat er vele mensen sterven na de Russische inval”, aldus Klitschko. „Poetin is alle realiteitszin kwijt.”

Volgens Klitschko zijn de inwoners van Kiev „soldaten geworden die klaar staan om onze stad te verdedigen.” Op de vraag of hij gelooft dat het mogelijk is om de invasie van Kiev af te wenden, zei de burgemeester: „ Ik geloof in Oekraïne, ik geloof in mijn land en ik geloof in mijn volk.”

Klitschko is naar eigen zeggen ook van plan om zijn volk actief te steunen: „Ik heb geen andere keuze. Ik moet dat doen. Ik zal vechten.”

Bekijk hieronder het interview met ITV:

Zijn broer Wladimir Klitschko, ook voormalig bokskampioen, had zich drie weken voor de invasie van Rusland al aangemeld bij het leger van Oekraïne, als reservist. Ook hij zal gaan meevechten. De twee broers namen samen ook een video op, die ze op sociale media hebben gezet. Hierin roepen ze om hulp in deze ’zinloze oorlog’. „We moeten deze agressie samen bestrijden. Laat het niet gebeuren in Oekraïne. In Europa. En later ook in de hele wereld. Samen zijn we sterk. Support Oekraïne, dank je wel.”

Bekijk hieronder de video van de broers: