LIVE Memphis Depay breekt de ban voor Oranje

Kopieer naar clipboard

Het Nederlands elftal gaat met Mats Wieffer, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Wout Weghorst in de basis op jacht naar een monsterzege in het thuisduel met Gibraltar in de EK-kwalificatie. Volgens bonscoach Ronald Koeman kan Oranje alleen met veel doelpunten iets rechtzetten na de afgang van vrijdag in Frankrijk (4-0).