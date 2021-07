’Hulp bleef uit voor Danny Makkelie’

Danny Makkelie luistert op zijn oortje, maar gaat niet kijken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jaap Uilenberg noemt de strafschop, die Danny Makkelie in de verlenging aan Engeland gaf en de halve finale van het EK tegen Denemarken besliste (2-1) een softe penalty. „De beslissing was niet fout, maar ik had liever gezien dat Danny niet had gefloten”, zegt de coach van Makkelie, die in het verleden vicevoorzitter van de UEFA-scheidsrechterscommissie en scheidsrechterbaas van de KNVB was.