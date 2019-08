Stam positief gestemd over Feyenoord-spits

De Deense spits is al vanaf het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd aan een knie. Inmiddels traint Jørgensen weer op het veld. „Het gaat goed met hem. Het feit dat hij op het veld bezig is, is al heel positief”, zegt Stam.

„We bekijken van dag tot dag hoe zijn situatie er uitziet en wat we met hem kunnen gaan doen. Dat wil niet zeggen dat hij binnen een paar dagen kan spelen. Hij is nu bezig aan een individueel traject. Daarna moet hij in de groep gaan trainen en aan de groep gaan wennen. Dat vergt een bepaalde opbouw.”

Omdat naast Jørgensen ook Dylan Vente niet fit is, speelde Feyenoord de laatste twee wedstrijden met buitenspeler Steven Berghuis als centrale aanvaller.