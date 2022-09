Van Bommel noteert zevende overwinning op rij met Antwerp FC

De Nederlandse spelers hadden een belangrijk aandeel in de overwinning. Spits Vincent Janssen, door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de komende twee wedstrijden in de Nations League tegen Polen en België, opende in de 33e minuut de score uit een strafschop.

Debutant Calvin Stengs stond in de beginfase van de tweede helft aan de basis van de tweede treffer. De oud-speler van AZ gaf de bal mee aan landgenoot Jurgen Ekkelenkamp, die de bal goed breed legde op Koji Miyoshi. De Japanner kon de bal in het lege doel schuiven. Janssen gaf in de 82e minuut de assist bij de 3-0 van Anthony Valencia.

Antwerp heeft na zeven speelronden een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolgers KRC Genk en Club Brugge.

