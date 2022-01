Video: Stefanos Tsitsipas heeft niet door dat hij in vierde ronde Australian Open staat

Tsitsipas, die na het winnende punt niet meteen door had dat de zege binnen was, is nu voor de derde keer in vijf deelnames in Melbourne doorgedrongen tot de laatste zestien. „Ik ben heel tevreden met deze overwinning, Benoît is een zeer goede speler”, zei de Griek over de Franse nummer 56 van de wereld. Voor Tsitsipas was het de vierde overwinning op Paire in vijf ontmoetingen, de eerste op een grand slam. Vorig jaar reikte hij tot de halve finales in Melbourne.

Tsitsipas serveerde sterk met 21 aces en met een winpercentage van 89 procent op zijn eerste service. Met Fritz krijgt hij nu een tegenstander met eveneens een goede opslag. „Goede serveerder, harde slagen ook. Hij heeft zo zijn wapens. Ik heb vaker tegen hem gespeeld. Ik zal hem constant onder druk moeten zetten. Dan komen er kansen”, keek de Griek al vooruit naar de partij om een plaats in de kwartfinales.

Tsitsipas werd afgelopen jaar op Roland Garros de eerste Griek die een finale van een grandslamtoernooi wist te bereiken. Hij verloor van Novak Djokovic na een 2-0-voorsprong in sets.