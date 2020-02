Liverpool drie weken zonder aanvoerder Jordan Henderson

„Het had nog veel erger kunnen zijn”, zei trainer Jürgen Klopp. „We weten allemaal hoe lang Harry Kane is uitgeschakeld met zijn hamstringblessure. ’Hendo’ ligt er zo’n drie weken uit. Dat is niet fijn, maar het had ook nog anders kunnen zijn.”

Op Henderson na beschikt de Duitser over een fitte selectie. De ongeslagen koploper van de Premier League (76 punten uit 26 wedstrijden) ontvangt maandag West Ham United op Anfield. De kans is klein dat Henderson weer fit is bij de return tegen Atlético, op 11 maart.