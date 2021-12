Sport Kort: Skiër Kjetil Jansrud mist definitief Winterspelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiër Kjetil Jansrud mist definitief Winterspelen

17:06 uur Skiër Kjetil Jansrud mist definitief de Winterspelen, die in februari in Beijing worden gehouden. De Noorse specialist in de afdaling en Super-G heeft gezegd dat het seizoen voor hem voorbij is, nadat hij vorige week in Beaver Creek bij een val een zware blessure aan een knie opliep.

De 36-jarige routinier zegt er desondanks alles aan te doen om volgend seizoen terug te keren. „Ik ben zeer gemotiveerd en ga zeker niet opgeven”, aldus Jansrud. „Ik ga alles doen wat nodig is om te revalideren. Dit seizoen is voorbij, maar mijn loopbaan is nog niet voorbij.”

Jansrud won op de Winterspelen van 2014 goud op de Super-G. Eind volgend week ondergaat hij een operatie. „Het herstel gaat zes tot negen maanden duren”, liet de medische staf van de Noorse skifederatie weten.

Prominenten uit de sport in actie op Paarse Vrijdag

15.43 uur: Bekende Nederlanders uit de sport zetten zich vrijdag in voor Paarse Vrijdag, de dag dat ’jezelf zijn’ centraal staat in het basisonderwijs. Onder meer tv-presentator Humberto Tan, Oranje-international Merel van Dongen en volleyballer Jeffrey Klok geven een online gastles voor zo’n 17.000 leerlingen.

Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage zet de lessen om 9.00 uur in gang vanuit een speciale studio in de Johan Cruijff ArenA. De gastlessen zijn onderdeel van de All Together Challenge ter bevordering van inclusiviteit in de sport. In de lessen vertellen de gastdocenten wat ’jezelf zijn’ voor hen betekent, zowel privé als in hun sportieve en maatschappelijke carrière.

Elk jaar is de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag: een dag waarop leerlingen in Nederland laten zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Vorig jaar behoorde bondscoach Louis van Gaal nog tot de gastdocenten.

De All Together Challenge is een initiatief van de John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB om diversiteit en inclusie in de sportwereld te bevorderen.

Dalic langer bondscoach voetballers Kroatië

12.09 uur: Zlatko Dalic blijft tot en met 2024 de bondscoach van de voetballers van Kroatië. De voetbalbond van de WK-finalist heeft bekendgemaakt dat het contract van de bondscoach is verlengd.

De 55-jarige Dalic leidt de nationale ploeg sinds oktober 2017. Op het WK in Rusland bereikte hij met Kroatië verrassend de finale. Daarin was Frankrijk met 4-2 te sterk. Op het EK van afgelopen zomer strandde Kroatië in de achtste finales na een nederlaag tegen Spanje.

Kroatië won de kwalificatiegroep voor het WK van 2022 in Qatar voor Rusland en is zeker van WK-deelname.

Australische boycot van Spelen Beijing geen gevolgen voor atleten

09.58 uur: De Australische regering stuurt geen diplomatieke afvaardiging naar de Olympische Spelen van Beijing, maar die beslissing heeft geen gevolgen voor de atleten, meldt het Australisch Olympisch Comité (AOC).

Het AOC liet in een verklaring weten dat het respecteert dat de „diplomatieke opties” een zaak zijn voor regeringen en dat politiek en sport gescheiden dienen te blijven.

„Onze Australische atleten hebben getraind en aan wedstrijden deelgenomen in de afgelopen vier jaar met deze olympische droom in gedachten en nu zullen we alles doen wat we kunnen om ze te helpen daarin te slagen”, zei bestuursvoorzitter Matt Carroll. „De atleten veilig in Beijing krijgen, zorgen dat ze veilig kunnen deelnemen en ze veilig naar huis brengen blijft onze grootste uitdaging.”

Premier Scott Morrison had eerder de mensenrechtenschendingen als een van de redenen voor de Australische boycot genoemd. Het AOC noemt de mensenrechten heel belangrijk, maar volgens de opvatting van diplomaten heeft het openhouden van de communicatielijnen veel meer invloed dan ze te sluiten, aldus Carroll.

LeBron James klopt met Lakers eeuwige rivaal Boston

08.10 uur: LeBron James heeft met 30 punten en belangrijke bijdrage geleverd aan de zege van Los Angeles Lakers op Boston Celtics. Het duel tussen beide teams geldt als een klassieker in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Twaalf keer, met name in de jaren 60 en 80, troffen ze elkaar in de finale. Voor het laatst gebeurde dat in 2010. Lakers won ditmaal met 117-102.

Russell Westbrook was namens de Lakers goed voor 24 punten, Anthony Davis kwam uit op 17 punten. Het betekende de vijfde zege in de laatste acht wedstrijden van de ploeg uit LA. „We hadden een aantal goede periodes en daar willen we mee verder”, zei James, die vorige week een duel moest missen na een ’vals-positieve’ coronatest. „Dit was een van onze beste wedstrijden dit seizoen.”

Bij Boston was Jayson Tatum de topschutter met 34 punten. De Celtics, die All Star Jaylen Brown opnieuw misten vanwege een hamstringblessure, hadden eerder dit seizoen in Boston de Lakers nog wel verslagen.

Brooklyn Nets, de koploper in de Eastern Conference, kwam terug van een achterstand van 17 punten bij Dallas Mavericks. Met dank ook aan Kevin Durant (24 punten) won de ploeg uit New York met 102-99.