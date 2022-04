O’Neal voorziet probleem bij Lakers: ’Dat werkt niet in deze competitie’

LeBron James, Anthony Davis en Russell Westbrook zijn de drie vedettes in de ploeg uit Californië, die zeventien keer het kampioenschap in de NBA veroverden. James (37) en Davis (29) misten door blessures veel wedstrijden en de oudste ploeg van dit seizoen met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar haalde mede daardoor de play-offs niet.

„Als ze LeBron, Russell en AD (Davies) willen behouden, moeten alle andere spelers heel jong zijn”, zei O’Neal, die in zijn beste jaren de Lakers naar drie titels op rij leidde. „Je kunt in deze competitie, die steeds jonger en sneller wordt, niet vijf of zes man van boven de 30 hebben. Dat werkt niet in een competitie van 82 wedstrijden.”