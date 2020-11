Alistair Overeem krijgt bij UFC nieuw gevecht toegewezen

Het gevecht stond al een keer eerder voor 2019 op de rol, maar vond toen geen doorgang omdat Volkov geblesseerd afhaakte. Overeem is momenteel bezig aan zijn laatste title run, zoals hij het zelf omschrijft.

Dankzij zijn overwinning op de Japanner Augusto Sakai in september van dit jaar kwam de Nederlander, die al kampioen werd in Dream, Strikeforce en de K-1, weer een stap dichter bij een tweede gevecht om UFC-goud. De eerste keer dat de zwaargewicht een kans kreeg, in 2017, verloor hij van Stipe Miocic, die ook nu de titel in het bezit heeft. Van de laatste vijf partijen won hij er vier.

Het was voor Overeem tegen Sakai de negende keer dat hij een tegenstander in UFC versloeg door middel van een knock-out. In totaal staat Overeem op 47 zeges in 66 MMA-partijen.