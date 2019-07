Jumbo-Visma gebruikt ’wonderdrankje’

Ketonen duiken steeds vaker op in de sportwereld. Het is een lichaamseigen product dat de lever aanmaakt op het moment dat we door onze koolhydraten heen zijn en vetten beginnen te verbranden. Een recent onderzoek van de KU Leuven heeft aangetoond dat dit middel voor duursporters zo’n 15 procent prestatiebevorderend kan zijn. Professor Peter Hespel liet 16 testpersonen een mini-Tour de France met ketonen rijden en noemde de resultaten ongezien. Het middel heeft een ongekende werking in de recuperatie, maar ook het prestatievermogen gaat aanzienlijk omhoog.

Volgens de uitvindster van het product, Kieran Clarke, gebruikten vorig jaar al zes ploegen ketonen tijdens de Tour de France. Tijdens de Olympische Spelen in Londen 2012 werd het middel voor het eerst aan de Britse ploeg gelinkt. Er werd toen ook gesuggereerd dat Team Sky met Bradley Wiggins en Chris Froome al ketonen gebruikten. Hespel verklaarde aan de VRT: „Ik heb een wielrenner horen zeggen dat hij aan een twaalftal Rondes van Frankrijk deelgenomen had, waarvan eentje op ketonen. Bij die ene op ketonen was zijn hartslag in Parijs nauwelijks gedaald tegenover zijn hartslag bij de proloog.”

Naast zijn werkzaamheden aan de KU Leuven staat professor Hespel ook de uiterst succesvolle ploeg van Patrick Lefevere bij met raad en advies. Formeel antwoordde hij dat ketonen ’waarschijnlijk een stukje van de puzzel’ waren van het succes van Deceuninck-QuickStep. „Ik denk dat er nog maar weinig uithoudingsatleten zijn die niet weten dat er iets aan het gebeuren is met ketonen, en al zelf aan het experimenteren zijn”, aldus Hespel.

Toch zijn er ook onderzoeken die aantonen dat het effect van ketonen verwaarloosbaar is. Team Sunweb gebruikt onder meer om deze reden geen ketonen. „Wij vinden dat er meer duidelijk moet zijn welke effecten dit middel op de gezondheid van de atleet op lange termijn heeft”, benadrukt teamarts Anko Boelens. „Daarbij is er nog veel onduidelijkheid over de werkzaamheid. Er zijn zelfs studies die aantonen dat het een negatief effect op een sportprestatie heeft. Dat het middel alleen maar goed voor het herstel zou zijn. Wij willen zeker zijn dat we onze renners geen kwaad doen.”

Volgens Professor Peter van Eenoo van het DoCoLab in Gent doen topsporters niks verkeerds met het gebruik van ketonen. „Het middel staat niet op de dopinglijst, omdat het onderzoek naar de (neven)effecten nog in de kinderschoenen staat. Zolang de negatieve effecten niet meteen aangetoond kunnen worden, komt het ook niet op de dopinglijst. Ik ga ervan uit dat heel veel topsporters van ketonen gebruik maken. Het middel is beschikbaar en steeds meer sportartsen en fysiologen adviseren het.”

