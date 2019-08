Live Extra: Feyenoord verdedigt 4-0 zege

De return (aanvang: 18.30 uur Nederlandse tijd) wordt in een vrijwel leeg stadion gespeeld vanwege een UEFA-straf. Circa 140 fans van Feyenoord mogen het duel nog wel bijwonen. Als Feyenoord de return tot een goed einde brengt, wacht in de play-offs het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva.

Luciano Narsingh heeft voor de eerste keer dit seizoen bij Feyenoord een basisplaats.

Volg de Europa League-duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

De vleugelaanvaller krijgt van trainer Jaap Stam de voorkeur boven Luis Sinisterra, die in Georgië op de bank begint. Lutsharel Geertruida vervangt in de defensie Rick Karsdorp, die voor de derde voorronde van de Europa League nog niet speelgerechtigd is voor de Rotterdammers.

Feyenoord sloeg vorige week in De Kuip in de eerste wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi (4-0) in de slotfase toe met drie treffers in de laatste negen minuten. Leroy Fer, Bart Nieuwkoop en Sinisterra waren in dat duel nog basisspelers, maar ontbreken tijdens de return in het Rotterdamse elftal. Fer en Nieuwkoop behoren in Georgië niet tot de selectie van Stam.

PSV won in Noorwegen met 1-0. Ⓒ BSR Agency

PSV

Ook PSV begint tegen het Noorse FK Haugesund met een voorsprong (1-0) aan de tweede wedstrijd. De return in Eindhoven begint om 20.30 uur. Bij winst spelen de Brabanders in de play-offs tegen het Oostenrijkse Austria Wien of het Cypriotische Apollon Limasol.

AZ speelde het eerste duel met 0-0 gelijk. Ⓒ BSR Agency

AZ

AZ speelt in Den Haag tegen FC Marioepol (aanvang: 20.30 uur). Het eerste duel in Oekraïne eindigde in 0-0. De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs tegen het Belgische FC Antwerp of FC Viktoria Pilzen uit Tsjechië.

