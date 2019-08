Live Extra: Ook PSV en AZ strijden om tickets voor play-offs

Eerder op de avond wist Feyenoord al zonder franje de play-offs te bereiken.De return tegen Dinamo Tbilisi in Georgië leverde een gelijkspel op: 1-1. De thuiswedstrijd had de ploeg van trainer Jaap Stam vorige week met 4-0 gewonnen.

Volg de Europa League-duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Ridgeciano Haps strijdt om de bal. Ⓒ BSR Agency

PSV

Ook PSV begint tegen het Noorse FK Haugesund met een voorsprong (1-0) aan de tweede wedstrijd. De return in Eindhoven begint om 20.30 uur. Bij winst spelen de Brabanders in de play-offs tegen het Oostenrijkse Austria Wien of het Cypriotische Apollon Limasol.

AZ speelde het eerste duel met 0-0 gelijk. Ⓒ BSR Agency

AZ

AZ speelt in Den Haag tegen FC Marioepol (aanvang: 20.30 uur). Het eerste duel in Oekraïne eindigde in 0-0. De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs tegen het Belgische FC Antwerp of FC Viktoria Pilzen uit Tsjechië.

