Peter Bosz is de nieuwe trainer van Olympique Lyon

Lyon eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Franse Ligue 1, waar het Lille van Sven Botman verrassend kampioen werd. Bosz, die als voetballer twee seizoenen in de Franse competitie bij SC Toulon speelde, wordt de opvolger van Rudi Garcia. Die moest vertrekken nadat hij zich niet had weten te kwalificeren voor de Champions League.

Bosz loopt landgenoot Memphis Depay mis bij de Franse topclub. De aanvaller van Oranje kondigde afgelopen week aan bij Lyon te gaan vertrekken. De trainer stond in het Europa League-seizoen 2016/2017 met zijn toenmalige werkgever Ajax tegenover Lyon in de halve finale van het toernooi. De Amsterdammers elimineerden de Fransen in het gevecht om een finaleplaats. Die wedstrijd werd door Bosz en Ajax uiteindelijk verloren van Manchester United.

Na zijn vertrek bij Ajax coachte Bosz eerst het Duitse Borussia Dortmund. Daar werd hij na een aantal maanden ontslagen. Bij zijn tweede Duitse werkgever, Bayer Leverkusen, hield de nu 57-jarige trainer het langer vol. Begin dit kalenderjaar moest Bosz daar het veld ruimen.

