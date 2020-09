Tom Dumoulin & co zeggen in Tour ’nee tegen racisme’

„In andere sporten zag je dit al eerder. In het wielrennen was het juiste moment nog niet gekomen”, verklaarde Wout van Aert, de Belg van Jumbo-Visma en een van de hoofdrolspelers in de afgelopen Tour. Ook Tom Dumoulin, de nummer 7 in het algemeen klassement, droeg voor de start een mondkapje met ’no to racism’.

„Het is een goed initiatief dat de afgelopen dagen in de CPA (rennersvakbond) besproken werd. Ik denk dat de Tour, het grootste wielerevenement ter wereld, een goed podium is om respect te tonen, om deze boodschap te tonen. Ik heb het in ieder geval in zo groot mogelijke letters op mijn mondkapje geschreven”, aldus Van Aert.