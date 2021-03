UEFA stelt besluit over nieuwe Champions League-opzet uit

De veranderingen zullen gaan gelden vanaf het seizoen 2024/25. Dan is er geen traditionele groepsfase meer. De in totaal 36 teams treffen ieder tien verschillende tegenstanders een keer. Op basis daarvan wordt er een ranglijst opgesteld. De bovenste acht teams plaatsen zich automatisch voor de achtste finale. De nummers negen tot en met 24 spelen vervolgens nog een play-offronde om daar te komen.

Dat het aantal deelnemers opgerekt wordt van 32 naar 36 teams betekent overigens niet per se dat er heel veel ’kleinere’ clubs zich zullen melden in de Champions League. Twee van die vier plaatsen zijn voorbestemd als wildcards voor de clubs met de hoogste UEFA-ranking, die zich niet op de normale manier geplaatst hebben.

Engels voordeel

Zo zou als deze opzet dit seizoen al van kracht was, Liverpool gewoon mogen deelnemen aan de Champions League. ’The Reds’ staan nu weliswaar zevende in de Premier League, maar kan door de huidige negende plaats op de UEFA-clubranking alsnog op een uitnodiging rekenen. Sowieso is deze maatregel er een die vooral de Engelse ploegen in de kaart zal spelen. De Premier League heeft momenteel zes afgevaardigden bij de bovenste veertien clubs.

Er is het nodige verzet tegen de plannen geweest. Met name de organisatie van European Leagues is bang deze opzet nog meer „een gesloten winkel” zou creëren. Toch wordt het voorstel, dat uit de hoge hoed van Ajax-directeur Edwin van der Sar zou komen, gesteund door de UEFA en de European Club Association.

De nieuwe opzet betekent overigens ook dat de voetbalkalender nog maar wat drukker wordt. Wie nu de Champions League wint, doet dat via dertien wedstrijden in het hoofdtoernooi. Vanaf 2024/25 gaan daar liefst negentien speelrondes aan vooraf.

Vijf wissels op het EK

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA praat woensdag wél over het voorstel om vijf wissels toe te staan op het EK van komende zomer. In heel wat nationale competities en ook in de Europese bekertoernooien wordt al gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vijf in plaats van drie keer per wedstrijd te wisselen.

De internationale spelregelcommissie IFAB besloot vorig jaar om die optie toe te staan, zodat de spelers iets meer rust kunnen krijgen in een jaar waarin de speelkalender door de coronacrisis nog wat voller en compacter is geworden. Deze optie geldt tot en met komende zomer. De UEFA moet beslissen of hier bij het EK ook gebruik van wordt gemaakt.

Op de agenda voor de bestuursvergadering van woensdag staat ook het toelaten van supporters bij Europese wedstrijden. Volgens de UEFA gaat het om een „herziening van het besluit van 1 oktober 2020.” Toen besloot de UEFA een beperkt aantal toeschouwers (maximaal 30 procent van de stadioncapaciteit) toe te staan bij duels in de Champions League, Europa League en de Nations League.

De twaalf gastlanden van het EK, waaronder Nederland met de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, moeten de UEFA uiterlijk volgende week woensdag laten weten hoeveel toeschouwers ze denken te kunnen ontvangen. De Europese bond wil de garantie hebben dat komende zomer fans welkom zijn in de stadions, anders dreigt het gastland de organisatie kwijt te raken.