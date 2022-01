’Belangrijke wending in zaak FC Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé’

Volgens Spaanse media waaronder Diario Sport zat Moussa Sissoko, de zaakwaarnemer van Dembélé, eerder deze week om de tafel met Barça-trainer Xavi Hernández en technisch adviseur Jordi Cruijff.

Dembélé weigert tot nu toe om zijn contract, dat komende zomer afloopt, te verlengen en daarom wil FC Barcelona hem zo snel mogelijk verkopen. Maar Barcelona zou bij het gesprek opnieuw te horen hebben gekregen dat de Franse aanvaller toch wel bij de Catalanen wil blijven. Barça zou nogmaals hebben benadrukt dat dat ze hun financiële aanbod niet gaan verhogen. Dembélé zelf had een paar dagen eerder ook al tegen Xavi gezegd te willen blijven.

Belangrijke wending

Diario Sport noemt het gesprek tussen Barça en de zaakwaarnemer van Dembélé een ’belangrijke wending’, omdat zijn management er altijd voorstander van was om de club te verlaten.

Dembélé kwam in 2017 over van Borussia Dortmund voor een bedrag van 105 miljoen euro, dat via bonussen kon oplopen tot 145 miljoen. Gezien de financiële problemen waar de Catalanen in verkeren, kunnen ze het transferbedrag dat Dembélé nu nog kan opleveren goed gebruiken. Als zijn contract eind juni verloopt, kan de Fransman gratis vertrekken.