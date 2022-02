Productieve ochtend Max Verstappen in Barcelona

Verstappen reed 80 rondjes in de ochtendsessie, die tot 13.00 uur duurde op het Circuit de Catalunya. Hij kwam tot een snelste rondetijd van 1.22,246, goed voor de zesde tijd van de dag. Niemand reed meer rondjes dan de Red Bull-coureur. Charles Leclerc (Ferrari) was ook productief én rap. De Monegask kwam tot 79 rondjes en ging het snelste rond in 1.20,165.

Tijdens de testdag draait het in de fonkelnieuwe auto’s vooral om zoveel mogelijk data verzamelen, onder meer door het gebruik van zogenaamde aero ’hekwerken’ op de auto. Verstappen stapt ook vrijdagochtend in op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

Donderdag is het de hele dag de beurt aan teamgenoot Sergio Pérez, die ook vrijdagmiddag instapt. Tijdens die laatste sessie van de week wordt de baan nat gemaakt – mits het daarvoor nog niet heeft geregend – om de regenbanden van Pirelli te testen.

Max Verstappen in de garage tijdens de testdag in Barcelona. Ⓒ Getty Images

Lewis Hamilton rijdt woensdagmiddag zijn eerste rondjes in de nieuwe Mercedes, de W13. ’s Ochtends beet George Russell het spits af. Hamilton kwam al snel een kijkje nemen bij de Red Bull-garage om de RB18 van dichtbij te aanschouwen.

Lewis Hamilton neemt een kijkje bij de auto van Verstappen.