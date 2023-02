Griekspoor na halve finale in Ahoy naar hoogste plek ooit op wereldranking

Die positie bereikte hij in augustus vorig jaar. Door een tegenvallend slot van het seizoen viel Griekspoor bijna uit de top 100. Hij begon dit seizoen als nummer 95 van de wereld, maar steeg in januari direct ruim dertig plekken door het ATP-toernooi van Pune in India te winnen. Het betekende voor Griekspoor zijn eerste titel op de ATP Tour. Hij bereikte vervolgens de derde ronde van de Australian Open en afgelopen week de laatste vier in Ahoy.

Botic van de Zandschulp is nog altijd de eerste Nederlander op de wereldranglijst, maar hij ziet Griekspoor naderen. De 27-jarige Veenendaler verloor in Rotterdam in de tweede ronde van de Rus Daniil Medvedev. Van de Zandschulp steeg één plek, van 35 naar 34. Griekspoor en Van de Zandschulp doen deze week beiden mee aan het ATP-toernooi van Doha.

Brouwer passeert Van Rijthoven

Gijs Brouwer, die met een wildcard doordrong tot de kwartfinales in Ahoy en het daarin moest afleggen tegen Griekspoor, klom 44 plaatsen en ging Tim van Rijthoven voorbij op de wereldranglijst. Brouwer staat nu op plek 116, Van Rijthoven zakte naar 122.

Medvedev schreef het ABN AMRO Open op zijn naam en keerde terug in de top 10. De voormalige aanvoerder van de wereldranglijst staat nu op de achtste plaats. Verliezend finalist Jannik Sinner uit Italië klom van de veertiende naar de twaalfde plek. De Serviër Novak Djokovic voert de ranking aan.