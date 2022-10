Ruud van Nistelrooy laat progressie zien bij PSV

Voetbal

Statistieken: Staartclubs wachten op tweede zege

De tiende speelronde in de Eredivisie is vrijdagavond gestarte met de degradatiekraker tussen FC Emmen en FC Volendam. Beide ploegen slaagden er niet in om de tweede zege van het seizoen te boeken en hielden het op 1-1. Volg de wedstrijd hier van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.