Sport Kort: Laatste bergrit Vuelta en EK veldrijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Roglic verdedigt kleine marge in laatste bergrit Vuelta

07.15 uur: Voor Jumbo-Visma, met kopman Primoz Roglic in de rode leiderstrui, staat de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje op het programma. De rit van Sequeros gaat over 178,2 kilometer kilometer naar de top van de Alto de la Covatilla.

Roglic heeft door de zes seconden bonificatie die hij vrijdag pakte 45 seconden voorsprong op Richard Carapaz uit Ecuador en 53 seconden op de Brit Hugh Carthy. Of het genoeg is in de zware bergrit met de finish op de Alto de la Covatilla kan de kopman van Jumbo-Visma niet zeggen. „Ik hoop dat de benen goed zijn, we zullen zien”, bleef hij voorzichtig. In de Tour de France dit jaar werd de Sloveen een dag voor het einde uit de leiderstrui gereden door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Het peloton krijgt al vroeg in de etappe de Puerto del Portillo de las Batuecas op het programma. De klim van de eerste categorie is 14 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent. Na drie beklimmingen van de derde categorie en een van de tweede categorie wacht de Alto de la Covatilla.

De slotklim van deze Vuelta is 11,7 kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van 6,9 procent, maar dat komt vooral door de makkelijkere stukken aan het begin en helemaal op het einde. Daartussenin zitten stroken tot 13 procent.

Lukt het Roglic om zijn leiderstrui met succes te verdedigen, dan wordt hij de eerste wielrenner sinds Roberto Heras in 2004 die de Ronde van Spanje twee keer achter elkaar weet te winnen.

Wielersport: Veldrijdsters topfavoriet bij EK in Rosmalen

07.00 uur: De Nederlandse veldrijdsters zijn de topfavorieten bij de Europese kampioenschappen veldrijden die dit weekend plaatsvinden in Rosmalen. Yara Kastelijn is de titelverdedigster en met Ceylin del Carmen Alvarado heeft bondscoach Gerben de Knegt ook de regerend wereldkampioene in de ploeg.

Bij de veldrijdsters die hun wedstrijd zaterdag om 14.00 uur rijden, doen verder Denise Betsema, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Sophie de Boer mee. Worst is de Europees kampioene van 2018.

Alle belangrijke veldritten dit najaar werden gewonnen door Nederlandse veldrijdsters. Alvarado, Brand, Betsema en Worst zegevierden al en zullen tijdens de Europese titelstrijd op het terrein van Autotron Rosmalen ook elkaars grootste concurrenten zijn.

Een dag later is het om 13.30 uur de beurt aan de veldrijders. Titelverdediger Mathieu van der Poel, die de vorige drie EK’s wist te winnen, is er niet bij. Met Lars van der Haar denkt bondscoach De Knegt desondanks een kanshebber voor de medailles te hebben. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit Corné van Kessel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en David van der Poel.