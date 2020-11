Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Zverev ten koste van Nadal naar finale in Parijs

18.44 uur: Alexander Zverev heeft zich ten koste van Rafael Nadal verzekerd van een plek in de finale van het masterstoernooi van Parijs. Het werd 6-4, 7-5 voor de Duitser. Nadal heeft het indoortoernooi van Bercy nog nooit op zijn naam geschreven.

De tweede set duurde maar liefst 63 minuten. Zverev leek de set vrij eenvoudig naar zich toe te trekken, maar Nadal maakte een 4-2-achterstand ongedaan door zijn servicegame na een 40-0-achterstand alsnog te winnen. Nadal kwam met 5-4 voor, maar de laatste drie games waren toch weer voor Zverev. De nummer 7 van de wereld serveerde sterk en sloeg dertien aces.

Het was pas de eerste ontmoeting tussen Zverev en Nadal van dit seizoen. Vorig jaar op de ATP Finals won Zverev ook het laatste onderlinge treffen.

Zverev neemt het zondag in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev, die eerder op de dag Milos Raonic in twee sets wist te verslaan. De 23-jarige Zverev kan zijn vierde masterstitel veroveren. Hij was al eens de beste in Rome (2017), Montreal (2017) en Madrid (2018).

Voetbal: Beerschot laat koppositie liggen in spectaculair duel: 5-5

18.25 uur: In de Belgische competitie heeft Beerschot bij Kortrijk de koppositie laten liggen. Het spectaculaire duel eindigde in 5-5. Twee minuten voor tijd leek Frédéric Frans namens de bezoekers de winnende treffer op zijn naam te brengen (4-5). Diep in de extra tijd zorgde de Australische verdediger Trent Sainsbury (oud-speler onder meer PEC Zwolle en PSV) alsnog voor de gelijkmaker.

Beerschot keek na amper acht minuten al tegen een achterstand van 2-0 aan. De ploeg van de Argentijnse trainer Hernan Losada vocht echter sterk terug en kwam in de vijftigste minuut op 2-3. Ook de thuisclub toonde echter veerkracht en leidde na 68 minuten alweer met 4-3. Beerschot leek niettemin over de beste eindsprint te beschikken: 4-5. Sainsbury produceerde echter op de valreep alsnog de tiende treffer in de onvoorspelbare wedstrijd.

Beerschot verzuimde met de gedenkwaardige remise de koppositie van Charleroi over te nemen. De lijstaanvoerder bleef vrijdag bij KV Mechelen steken op 3-3.

Espargaro pakt pole in Valencia

17.07 uur: De Spanjaard Pol Espargaro vertrekt zondag in Valencia vanaf de beste startpositie in de MotoGP-klasse bij de Grote Prijs van Europa. In natte weersomstandigheden zette de KTM-rijder de beste tijd neer in de kwalificatie. Voor Espargaro is het zijn tweede pole position in zijn loopbaan. Hij reed in augustus in de kwalificatie voor de GP Stiermarken in Oostenrijk eveneens de snelste tijd.

Landgenoot Alex Rins (Suzuki) liet in Valencia de tweede tijd noteren. De Japanner Takaaki Nakagami (Honda) begint zondag op de voorste startrij als nummer 3 aan de Grand Prix. Hij kwam in de slotfase van de kwalificatie nog ten val.

Klassementsleider Joan Mir (Suzuki) zette zaterdag de vijfde tijd neer. Hij heeft in de WK-stand een voorsprong van 14 punten op de Fransman Fabio Quartararo, die namens Petronas Yamaha niet verder kwam dan de elfde tijd.

Tennis: Medvedev ten koste van Raonic naar finale in Parijs

15.56 uur: Daniil Medvedev heeft zich voor de vierde keer geplaatst voor de finale van een masterstoernooi. De 24-jarige Rus was in de halve finale van het indoortoernooi van Parijs-Bercy Milos Raonic met 6-4 7-6 (4) de baas.

Medvedev mocht in de tweede set bij een 6-5-voorsprong al voor de wedstrijd serveren, maar hij werd toen voor het eerst gebroken. In de tiebreak sloeg hij meteen een gaatje en hij liet het niet meer aankomen op een derde set.

Vorig jaar won Medvedev twee masterstoernooien; in Cincinnati en Shanghai. Dat laatste toernooi vindt dit jaar geen doorgang. Het toernooi van Cincinnati werd dit jaar eenmalig in New York gespeeld, voorafgaand aan de US Open.

Zondag neemt Medvedev het in de finale op tegen Rafael Nadal of Alexander Zverev. Nadal won het toernooi in Parijs nog nooit.

Golf: Luiten strandt op derde dag Cyprus Showdown

15.39 uur: Golfer Joost Luiten is er niet in geslaagd de slotdag te bereiken op de Cyprus Showdown, het tweede toernooi van de Europese Tour op het mediterrane eiland. Op de derde dag ging Luiten rond in zeventig slagen, één onder het baangemiddelde. Daarmee werd hij gedeeld 24e, waar alleen de beste zestien door gaan naar de laatste dag.

Het toernooi op Cyprus kent een nieuw format. Na twee ronden gingen de beste 32 in de stand door naar het weekeinde en gingen de scores terug naar nul. Na de derde ronde gaan de beste zestien door en vervallen opnieuw de scores.

Luiten noteerde een bogey en twee birdies. Op de vorige twee dagen sloeg hij beide keren zes birdies en vrijdag zelfs nog een eagle.

De Brit Matthew Jordan had met 64 slagen (-7) de beste score van de dag, maar hij begint zondag opnieuw zonder voorsprong.

Daan Huizing en Lars van Meijel waren na de tweede dag al afgevallen.

Wielersport: Veldrijder Ryan Kamp Europees kampioen bij beloften

13.33 uur: Ryan Kamp heeft in Rosmalen de Europese titelstrijd veldrijden voor beloften gewonnen. De veldrijder uit Raamsdonksveer werd vroeg in dit jaar al wereldkampioen in de categorie onder 23 jaar. Gehuld in de regenboogtrui reed Kamp overtuigend naar een volgende titel. Achter hem veroverde de Brit Thomas Mein het zilver, net voor zijn landgenoot Cameron Mason. De Nederlander Kyle Agterberg eindigde als vierde.

Vorig jaar finishte de pas 19-jarige Kamp, die rijdt voor het Belgische Pauwels-Bingoal, slechts als achtste op het EK in Italië. Toen was de titel voor de Fransman Mickaël Crispin, die nu bij de elitemannen start. De Belgische beloften ontbraken in Rosmalen. Vanwege de coronamaatregelen komen de Belgische veldrijders alleen uit in de elitecategorieën.

Wielersport: Brennauer neemt leiding in Challenge by La Vuelta

13.10 uur: De Duitse wielrenster Lisa Brennauer heeft zaterdag de leiding genomen in de Challenge by La Vuelta, een driedaagse wedstrijd voor vrouwen die wordt gehouden tijdens het slotweekeinde van de Ronde van Spanje. De renster van de ploeg Ceratizit-WNT was de snelste in een individuele tijdrit over 9 kilometer met start en finish in Boadilla del Monte. Brennauer nam de leiderstrui over van de Nederlandse Lorena Wiebes die vrijdag de eerste etappe had gewonnen.

In de race tegen de klok was Brennauer 1 seconde sneller dan de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Ellen van Dijk gaf 4 seconden toe en werd daarmee derde. Annemiek van Vleuten was goed voor de vierde tijd. Wiebes werd elfde en staat nu vijfde.

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is onderdeel van de WorldTour voor vrouwen en eindigt zondag in Madrid, waar de mannen dan ook aankomen na een kleine drie weken koersen door Spanje.

Vorig jaar won Brennauer de wedstrijd, die toen uit twee etappes bestond, ook al. Lucinda Brand eindigde toen als tweede.

Voetbal: Real Madrid mist Hazard en Casemiro wegens coronabesmetting

11.43 uur: Real Madrid mist zondag in het competitieduel met Valencia aanvaller Eden Hazard en middenvelder Casemiro. Bij de vrijdag afgenomen coronatests bleken de Belg en de Braziliaan positief getest op het virus, zo meldt de Spaanse topclub zaterdag.

Beide spelers moeten in quarantaine en missen normaal gesproken ook de komende interlandperiode. Hazard zou met België aantreden tegen Zwitserland (vriendschappelijk), Engeland en Denemarken. Bij die laatste twee duels gaat het om de Nations League.

„Alle andere spelers, de coaches en andere werknemers die in direct contact staan met de selectie hebben verder negatief getest”, meldt Real Madrid. „Zij zijn zaterdag nogmaals getest met opnieuw een negatief resultaat.” De club meldt dat Hazard en Casemiro zich „goed” voelen. „Ze zijn niet blij met de situatie, maar mentaal en fysiek zijn ze in orde”, zei trainer Zinedine Zidane tijdens een persconferentie. „Casemiro heeft lichte symptomen, maar onder de omstandigheden gaat het goed met ze. Dit is iets wat kan gebeuren en dat we moeten accepteren.”

Casemiro en Hazard speelden dinsdag nog mee in het duel uit de Champions League met Internazionale. Een dag voor die wedstrijd meldde Real Madrid dat verdediger Eder Militao positief was getest op corona.

Formule 1: Races in Bahrein zonder publiek

11.40 uur: De twee Formule 1-races in Bahrein worden vanwege de tweede coronagolf verreden zonder publiek, zo heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt.

Op de hoofdtribune wordt wel plaats gemaakt voor zorg- en hulpverleners, die zich de afgelopen maanden hebben ingezet in de strijd tegen het virus. Ook hun familieleden zijn welkom.

Turnen: Uchimura: ’Leren van ’vals positief’ testresultaat’

09.09 uur: Volgens de Japanse topturner Kohei Uchimura heeft zijn ’vals positieve’ testresultaat op corona vorige week voldoende leerstof opgeleverd voor de organisatoren van de Olympische Spelen. Uchimura leek vorige week te zijn besmet waardoor even gevreesd werd voor afgelasting van het testevent met internationale deelname dat zondag in Tokio wordt gehouden. „Gezien de omstandigheden waarin de Spelen volgend jaar mogelijk worden gehouden, was dit een goede ervaring”, vertelde de drievoudig olympisch en tienvoudig wereldkampioen.

Uchimura behoort tot de dertig deelnemende turners uit Japan, de Verenigde Staten, China en Rusland op het eerste toernooi dat wordt gehouden in een van de olympische accommodaties sinds het uitstellen van de Spelen vanwege de coronapandemie. Het evenement wordt gezien als een belangrijke test. Uchimura’s positieve resultaat was een alarmsignaal voor de organisatie die de Japanse ploeg meteen dwong te stoppen met trainen. „Het voelde alsof de tijd even stilstond, maar het heeft zeker nut gehad”, vertelde Uchimura, die later toch negatief bleek. „We moeten onder alle omstandigheden kunnen presteren, ook in deze tijden van pandemie.” De strikte maatregelen houden onder meer een dagelijkse coronatest in. „Dit is de eerste internationale wedstrijd in Japan en met het oog op de Spelen moet het goed verlopen.”

Tijdens de laatste trainingen op zaterdag was al te zien hoe het er bij de wedstrijden van zondag aan toe gaat met coaches die hun aanwijzingen roepen achter een mondkapje en juryleden die achter plexiglas zitten. Turners hebben hun eigen materiaal bij zich zoals magnesium, dat normaal wordt gedeeld. Na de tests in het hotel wordt bij het betreden van de hal de temperatuur gemeten, terwijl alle aanwezigen - er zullen zo’n 2000 toeschouwers worden toegelaten - met een desinfecterende spray worden bespoten.

Wielersport: Roglic verdedigt kleine marge in laatste bergrit Vuelta

07.15 uur: Voor Jumbo-Visma, met kopman Primoz Roglic in de rode leiderstrui, staat de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje op het programma. De rit van Sequeros gaat over 178,2 kilometer kilometer naar de top van de Alto de la Covatilla.

Roglic heeft door de zes seconden bonificatie die hij vrijdag pakte 45 seconden voorsprong op Richard Carapaz uit Ecuador en 53 seconden op de Brit Hugh Carthy. Of het genoeg is in de zware bergrit met de finish op de Alto de la Covatilla kan de kopman van Jumbo-Visma niet zeggen. „Ik hoop dat de benen goed zijn, we zullen zien”, bleef hij voorzichtig. In de Tour de France dit jaar werd de Sloveen een dag voor het einde uit de leiderstrui gereden door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Het peloton krijgt al vroeg in de etappe de Puerto del Portillo de las Batuecas op het programma. De klim van de eerste categorie is 14 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent. Na drie beklimmingen van de derde categorie en een van de tweede categorie wacht de Alto de la Covatilla.

De slotklim van deze Vuelta is 11,7 kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van 6,9 procent, maar dat komt vooral door de makkelijkere stukken aan het begin en helemaal op het einde. Daartussenin zitten stroken tot 13 procent.

Lukt het Roglic om zijn leiderstrui met succes te verdedigen, dan wordt hij de eerste wielrenner sinds Roberto Heras in 2004 die de Ronde van Spanje twee keer achter elkaar weet te winnen.

Wielersport: Veldrijdsters topfavoriet bij EK in Rosmalen

07.00 uur: De Nederlandse veldrijdsters zijn de topfavorieten bij de Europese kampioenschappen veldrijden die dit weekend plaatsvinden in Rosmalen. Yara Kastelijn is de titelverdedigster en met Ceylin del Carmen Alvarado heeft bondscoach Gerben de Knegt ook de regerend wereldkampioene in de ploeg.

Bij de veldrijdsters die hun wedstrijd zaterdag om 14.00 uur rijden, doen verder Denise Betsema, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Sophie de Boer mee. Worst is de Europees kampioene van 2018.

Alle belangrijke veldritten dit najaar werden gewonnen door Nederlandse veldrijdsters. Alvarado, Brand, Betsema en Worst zegevierden al en zullen tijdens de Europese titelstrijd op het terrein van Autotron Rosmalen ook elkaars grootste concurrenten zijn.

Een dag later is het om 13.30 uur de beurt aan de veldrijders. Titelverdediger Mathieu van der Poel, die de vorige drie EK’s wist te winnen, is er niet bij. Met Lars van der Haar denkt bondscoach De Knegt desondanks een kanshebber voor de medailles te hebben. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit Corné van Kessel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en David van der Poel.