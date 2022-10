Bizar: voetballer toont geslachtsdeel om tegenstander af te leiden

Sport

Cricketers Oranje op WK dichtbij Top 12 na prachtige zege op Namibië

Het Nederlands cricketteam staat in Australië met één been in de Top 12, de eindfase van het WK T20. De ploeg won in Geelong ook het tweede groepsduel door het sterke Namibië in de laatste over te verslaan: 121v6-122v5. De jonkies van the men in Orange waren in Victoria van doorslaggevende betekenis...