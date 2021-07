Oostenrijkse verrast Oranje-vrouwen, zilver Annemiek van Vleuten

Gezien de dominantie van de Nederlandse vrouwen was het voorafgaand aan de race de vraag wie van de vier de olympische titel zou pakken. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering werden allemaal gezien als de grote favorieten voor de zege.

Al na vijf kilometer kregen de eerste vijf avonturiers de ruimte van het peloton. Anna Plichta, Carla Oberholzer, Kiesenhofer, Vera Looser en Omer Shapira fietsten een voorsprong van liefst tien minuten bij elkaar. In het peloton werd er vooral naar de Nederlandse vrouwen gekeken, die het gat maar ’even’ dicht moesten rijden. Plichta, Kiesenhofer en Shapira hadden ondertussen hun medevluchters gelost en gingen met z’n drieën verder.

Met nog 66 kilometer te gaan, ging Van Vleuten hard onderuit. Het was een merkwaardige val van de Nederlandse die bovenop Emma Cecilie Jörgensen reed. Van Vleuten leek genoeg ruimte te hebben om eromheen te rijden, maar in plaats daarvan fietste ze vol tegen de op de grond liggende Jörgensen. Met hulp van Vos keerde de Nederlandse troef wel weer snel terug in het peloton.

Anna Kiesenhofer (r) heeft voor een gigantische stunt gezorgd. Ⓒ HH/ANP

De finale kwam zeer laat op gang, maar het was uiteindelijk Van Vleuten die solo in de aanval trok. Ze pakte een minuutje op het inmiddels uitgedunde peloton, maar het lukte haar niet om het gat naar Kiesenhofer te verkleinen. De Oostenrijkse had haar medevluchters achtergelaten en was op weg naar een gigantische stunt. Van Vleuten was inmiddels weer ingerekend door het peloton.

Kiesenhofer hield knap stand en en zorgde voor een enorme verrassing door het goud weg te kapen voor de Nederlandse vrouwen. Van Vleuten redde enigszins de Nederlandse eer door het zilver te pakken.