Promotie hockeysters Klein Zwitserland na slechts drie wedstrijden

De twee elitecompetities van het Nederlandse clubhockey worden uitgespeeld, inclusief de play-offs die in mei op het programma staan. De nummers 12 van beide competities degraderen naar de Promotieklasse. Bij de mannen is dat Almere, bij de vrouwen is de degradant met nog twee speelrondes voor de boeg nog niet bekend.

Volgens de routekaart en het openingsplan van de overheid is de eerstvolgende datum waarop nieuwe versoepelingen kunnen worden doorgevoerd dinsdag 11 mei 2021, zo legt de bond op haar website uit. Volgens de KNHB ontbreekt het bovendien op de korte termijn aan het benodigde perspectief om binnen dit lopende seizoen nog competitiewedstrijden te kunnen spelen.

TIJD TE KORT

De hockeybond stelt dat het ’de noodzakelijke voorbereidingstijd voor het opstarten van de competities voor alle teams te kort vindt om nog een eerlijke herstart mogelijk te maken en de huidige competities voor de helft uit te spelen’. Het bondsreglement schrijft specifiek voor dat competities waarin nog niet ieder team elkaar minimaal eenmaal ontmoet heeft, als niet uitgespeeld worden beschouwd. Bij een half gespeelde competitie zou de stand als eindstand gelden.

Er vindt in dat geval géén promotie of degradatie plaats, er is geen kampioen. Seniorenteams blijven in beginsel in dezelfde klasse én voor junioren geldt dat de indeling gemaakt wordt volgens de reguliere en bekende processen.

PROMOTIE KZ EN SCHC

De play-offs tussen de Promotieklasse en de Hoofdklasse komen dit lopende seizoen te vervallen. Maar aangezien er in de hoofdklassen wel sprake is van een degradant, moet ervanuit de Promotieklassen ook een club promoveren. De KNHB heeft, conform de opgestelde aanvullende reglementen op het bondsreglement van 3 september 2020, de vrouwen van Klein Zwitserland en de mannen van SCHC aangewezen als de nummers 1 van de stopgezette competitie. Zij spelen komend seizoen op het hoogste niveau.

Vooral de promotie van Klein Zwitserland is zeer opmerkelijk. De ploeg van coach Jorgen Nolte speelde slechts drie duels, de minste van alle promotieklassers. Ook sleepten de Haagse dames niet de meeste punten in de wacht. Tilburg stond met dertien punten uit vijf duels bovenaan. Maar omdat Klein Zwitserland in de drie duels foutloos was en negen punten vergaarde, promoveert de club uit Den Haag vanwege het beste puntengemiddelde. Deze regel trad in werking omdat nog niet de helft van de competitie was gespeeld.

Ageeth Boomgaardt (links) en Maartje Paumen, de coaches van de Tilburgse vrouwen. Ⓒ HH/ANP

HARD GELACH

Een hard gelach derhalve voor het ambitieuze Tilburg, dat wordt gecoacht door de oud-internationals Maartje Paumen en Ageeth Boomgaardt. Bij ’kampioen’ KZ werden drie wedstrijden om coronaredenen uitgesteld. Saillant detail: één van die duels betrof de topper tussen Tilburg en Klein Zwitserland van 4 oktober en werd op verzoek van de Brabantse club verplaatst. Ook Nijmegen vroeg voor de wedstrijd tegen KZ om uitstel. De ploeg van Nolte deed dat zelf één keer, voor het thuisduel met Terriërs.

In de Promotieklasse van de mannen was het ongemeen spannend aan de kop van het klassement, waar de buren SCHC uit Bilthoven en Scharweijde uit Zeist met elkaar verwikkeld waren in een nek-aan-nek-race. Beide clubs hadden evenveel punten en hetzelfde doelsaldo. Maar omdat SCHC meer goals maakte, promoveert die club naar de hoofdklasse.