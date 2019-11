Live: Chelsea snel weer naast Ajax

Erik ten Hag Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - Ajax wil dinsdag (21.00 uur) in het uitduel met Chelsea revanche nemen voor de nederlaag van twee weken geleden tegen de topclub uit Londen in Amsterdam. De koploper van de Eredivisie verloor met 0-1, door een doelpunt van invaller Michy Batshuayi in de 87e minuut.