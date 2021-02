Australian Open: Djokovic worstelend door, Kyrgios overleeft in vijfsetter

De Servische favoriet, eerste van de plaatsingslijst, verspeelde een set tegen de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3.

De achtvoudig kampioen had in de eerste ronde tegen de Fransman Jérémy Chardy slechts zes games afgestaan: 6-3 6-1 6-2. Djokovic won de laatste twee edities van de Australian Open.

„Het was bijzonder zwaar”, zei Djokovic. „De omstandigheden waren bovendien zeer lastig. Vooral de hitte was heel vervelend soms. Maar ongetwijfeld had mijn tegenstander daar ook last van.”

Vol lof was hij over Tiafoe. „Ik moet Frances een compliment maken. Mede door hem is het een geweldige partij geworden. Als ik zou mogen kiezen heb ik dit soort zware wedstrijden het liefst in de openingsweek. In de tweede week zou het wel heel veel kracht kosten.”

Dimitrov heeft maar een set echt problemen

Grigor Dimitrov had in de tweede ronde de nodige opstartproblemen in zijn partij tegen Alex Bolt. De Australiër (174e op de ATP-ranking) gaf tijdens de eerste set, meer dan goed partij en dwong zelfs een tie-break af. Daarin werd hij geklopt door de Bulgaar en daarmee was zijn voornaamste verzet ook verbroken. Het restant verliep redelijk vlot voor Dimitrov, die won met 7-6 (1) 6-1 6-2.

Kyrgios ontsnapt aan vroege exit

Nick Kyrgios is ontsnapt aan een vroeg uitschakeling. De thuisspeler had de volle vijf sets nodig om af te rekenen met Ugo Humbert. De Fransman had het grootste deel van de wedstrijd zelfs de leiding, maar moest uiteindelijk toch afleggen tegen Kyrgios. De Australiër sleept ternauwernoud een 5-7 6-4 3-6 7-6 (2) 6-4 over de streep.

Thiem kent weinig moeite

De Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer 3 van de wereld, had niet veel moeite met Dominik Köpfer. Hij versloeg de Duitser in drie sets: 6-4 6-0 6-2. Thiem had daarvoor een uur en 40 minuten nodig.

Zverev eenvoudig naar derde ronde

Alexander Zverev heeft vrij eenvoudig de derde ronde van de Australian Open bereikt. De als zesde geplaatste Duitser rekende in drie sets af met Maxime Cressy, de Amerikaanse nummer 172 van de wereldranglijst: 7-5 6-4 6-3.

De 23-jarige Zverev had in de eerste ronde meer moeite met de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (8) 7-6 (5) 6-3 6-2. De Duitser haalde vorig jaar de halve finales van de Australian Open. Hij moest zijn meerdere erkennen in Domenic Thiem, de Oostenrijker die hem vorig jaar ook in de finale van de US Open versloeg.

Wawrinka naar huis

Stan Wawrinka zijn de Australian Open al voorbij. De 35-jarige Zwitser, drie keer winnaar van een grand slam, ging in de tweede ronde in vijf sets onderuit tegen de Hongaar Martin Fucsovics: 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9).

Wawrinka, die het evenement in Melbourne in 2014 won en vorig jaar nog de kwartfinale haalde, kreeg nog wel drie matchpoints in de tiebreak van de beslissende set. De partij duurde bijna 4 uur.

Voor Fucsovics was het pas zijn tweede vijfsetter. „Ik heb het gevoel dat ik volledig op instorten sta”, was zijn eerste reactie. „Ik wist dat ik het na een goed begin nog moeilijk zou krijgen. Stan komt altijd terug. Hij is een sterke speler, fysiek en mentaal.”

Middelkoop in dubbel wél door

Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo de tweede ronde bereikt van de Australian Open.

Middelkoop en zijn partner uit El Salvador versloegen in drie sets de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Mexicaan Santiago González: 6-7 (1) 7-6 (6) 6-3.

Middelkoop werd in de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne in de eerste ronde uitgeschakeld. De drie jaar daarvoor kwam hij tot de tweede ronde.

Matwé Middelkoop Ⓒ ANP/HH

Tegen Demoliner, die in 2020 en 2019 geregeld zijn dubbelpartner was, kreeg de 37-jarige Nederlander ook in de eerste set genoeg kansen. Hij wist de breakpoints echter niet te benutten waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Die wonnen de Braziliaan en Mexicaan overtuigend.

In de tweede set namen Middelkoop en Arevalo een break voorsprong, maar die leverden ze weer in waardoor het 4-4 werd. Een tweede break voorsprong raakten ze ook kwijt, maar door de tiebreak te winnen dwongen ze alsnog een derde set af. Daarin namen Middelkoop en zijn partner meteen afstand met een dubbele break. Op 5-1 mochten ze zelf voor de winst serveren, maar leverden die opslagbeurt in. De tweede poging op 5-3 lukte wel.

Halep na lastige partij ronde verder

Simona Halep is na een lastige partij doorgegaan naar de derde ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Roemeense won in drie sets van de Australische Ajla Tomljanovic, 4-6 6-4 7-5.

Simona Halep had alle moeite. Ⓒ ANP/HH

Halep stond in de eerste ronde tegen de Australische Lizette Cabrera slechts drie games af: 6-2 6-1. Halep, die in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi kampte met rugproblemen, mikt de komende twee weken op haar derde grandslamtitel.

Ze won Roland Garros in 2018 en was een jaar later de sterkste op Wimbledon. Op de Australian Open haalde ze in 2018 de eindstrijd.

Serena Williams ’ontspannen door’

Serena Williams zet haar opmars op de Australian Open op ’ontspannen’ wijze voort. De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, had in de tweede ronde geen enkele moeite met de Servische Nina Stojanovic. In iets meer dan een uur eindigde de partij na twee sets in 6-3 6-0.

Sinds ze vanwege de coronapandemie twee weken in quarantaine zat verloor Williams nog geen partij. Wel werd ze gehinderd door een blessure aan een schouder. Dat ze daar geen seconde over nadenkt is haar sterke punt, zegt ze. „Ik speel zonder me ergens zorgen over te maken. Hoewel me dat eerlijk gezegd in de tweede set beter lukte dan in de eerste. Maar ik probeer mezelf hier geen enkele druk op te leggen.”

Favoriete Osaka naar derde ronde

Naomi Osaka heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne won de Japanse favoriete van Caroline Garcia uit Frankrijk in twee sets, 6-2 6-3. Osaka won vorig seizoen de US Open.

De als derde geplaatste Osaka kwam geen moment in de problemen en had iets meer dan een uur nodig om zegevierend van de baan te stappen. Ze sloeg 23 ’winners’. „Mijn opzet was voortdurend geconcentreerd te blijven en dat is gelukt”, zei ze. Ik heb gespeeld zoals ik dat van plan was.”

Osaka, drievoudig winnares van een grand slam, staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze won de Australian Open in 2019, maar werd vorig jaar in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse teenager Coco Gauff.

Swiatek wint ook

Ook Iga Swiatek zit nog in het toernooi. De Poolse winnares van de Franse kampioenschappen op Roland Garros won van de Italiaanse Camila Giorgi, 6-2 6-4.

Kvitova uitgeschakeld

Petra Kvitova werd uitgeschakeld. De Roemeense Sorana Cirstea was te sterk voor haar: 4-6 6-1 1-6. De Tsjechische was als negende geplaatst. In 2019 stond ze nog in de finale in Melbourne. Ze won twee keer op Wimbledon. Ze was deze keer eigenlijk alleen in de tweede set op dreef.

Cirstea was vooral verrast door haar zege. „Ik heb vijftien dagen vanwege de quarantaine opgesloten gezeten op mijn hotelkamer. Al die tijd heb ik geen bal kunnen slaan. Dan is het best verrassend dat ik nu zo goed speel. Eerlijk gezegd had ik dat niet zien aankomen.”

Andreescu onderuit

Bianca Andreescu ging eveneens onderuit. Dat gebeurde tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan: 3-6 2-6. De 20-jarige winnares van de US Open in 2019 maakte in Melbourne haar rentree na een lange periode van blessures. Het afgelopen jaar kwam ze zelfs niet één keer in actie.