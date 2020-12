’Upcoming man’ Dirk van Duijvenbode op WK darts in gevecht met zijn grote idool

De vreugde na zijn zege op Glen Durrant is groot bij Dirk van Duijvenbode. Ⓒ PDC

In de trainingsruimte bij de auberginekwekerij hangt een ingelijste scorekaart van zijn gewonnen kwartfinalepartij op de World Grand Prix tegen Gary Anderson. Een bijzonder moment in zijn carrière. Gary Anderson is namelijk altijd een idool voor Dirk van Duijvenbode geweest. Dat hij nu op de eerste dag van 2021 op het WK darts met de Schot strijdt voor een plek bij de beste vier van de wereld, vindt de upcoming man in het darts dan ook fantastisch.