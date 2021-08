Ferry Weertman moet na goud in Rio genoegen nemen met zevende plek

In tegenstelling tot bij de vrouwenrace van woensdag, waar de verschillen tussen de deelnemers lang klein blijven, werd het veld al snel uit elkaar geslagen. Al snel werd duidelijk dat er maar zes man echt mee zouden doen om de medailles. Weertman behoorde niet tot dat sextet. De uittredend kampioen kwam nooit echt vooral in de wedstrijd en zat lange tijd in het eerste groepje achter de voorste zes.

Die zes bleven overigens ook niet bij elkaar. Florian Wellbrock zette de rest van de kanshebbers continu onder de druk en kwam al vroeg in de finale helemaal los van de rest van het veld. Hij ging onbedreigd naar het goud. De sprint om het zilver was spannender. Kristóf Rasovszky (Hongarije) klopte op een kleine halve minuut de Italiaan Gregorio Paltrinieri.

Op bijna drie minuten van de winnaar tikte Weertman aan als zevende. „Mijn raceplan paste niet bij de race”, zo concludeerde de Nederlander na afloop. „Aanvankelijk dacht ik nog dat ik er wel bij zou komen. Ik had niet verwacht dat het zo open zou breken. Tien kilometer lang op kop zwemmen van begin tot eind, dat kan eigenlijk niet.”

Over zijn toekomst liet Weertman zich nog niet te nadrukkelijk uit. „Ik ga nu lekker twee maanden vakantie vieren en dan zie ik wel.”

