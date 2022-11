Arantxa Rus pakt in Egypte derde ITF-titel van het jaar

Rus tijdens een eerdere partij. Ⓒ ANP/HH

Tennisster Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van Sharm-el-Sheikh op haar naam geschreven. De 31-jarige Westlandse was in de finale op het hardcourt in de Egyptische badplaats veel te sterk voor Joelija Hatouka uit Wit-Rusland: 6-2 6-1.