Gianluca Vialli stopt bij Italiaanse ploeg vanwege strijd tegen kanker

Bij Vialli werd twee jaar geleden alvleesklierkanker geconstateerd. De voormalige aanvaller van onder meer Juventus en Chelsea werd in april genezen verklaard, maar kampt opnieuw met problemen.

„Na een lange discussie met mijn briljante team van oncologen heb ik besloten om, hopelijk slechts tijdelijk, mijn huidige en toekomstige werk op te schorten”, verklaarde Vialli. „Mijn doel is om al mijn mentale en fysieke energie te gebruiken om mijn lichaam te helpen deze fase van de ziekte te overwinnen, zodat ik zo snel mogelijk klaar ben om nieuwe avonturen met jullie allemaal aan te gaan.”

Fabio Quagliarella zet een dribbel in namens Sampdoria. Ⓒ ProShots

Fabio Quagliarella

De Italiaanse voetballer Fabio Quagliarella moet vrezen voor het einde van zijn loopbaan. De 39-jarige aanvaller van Sampdoria heeft een knieblessure opgelopen en Italiaanse media beweren dat hij mogelijk niet meer op professioneel niveau terugkeert.

Quagliarella liep de blessure op tijdens een trainingskamp in Turkije. Hij wordt in Genoa door clubartsen nader onderzocht. Sampdoria - de nummer 19 van Italië - komt op 4 januari weer in actie, tegen Sassuolo.

Quagliarella speelde in zijn carrière alleen voor Italiaanse clubs, waaronder Juventus en Napoli. In het seizoen 2018-2019 werd hij namens Sampdoria topscorer van de Serie A. Hij kwam tot 29 interlands.