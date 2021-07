Holland 8 stelt teleur en grijpt naast zesde roeimedaille

Sport

Skateboardster Candy Jacobs verlaat juichend als eerste quarantainehotel

Skateboardster Candy Jacobs heeft als eerste Nederlandse sporter het quarantainehotel in Tokio verlaten en is op weg terug naar huis. De 31-jarige Limburgse was vorige week woensdag ook het eerste lid van TeamNL op de Olympische Spelen die in quarantaine moest, nadat ze positief had getest op het co...